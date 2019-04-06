Son Dakika Haberleri: İstanbul - Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı

İstanbul - Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı

39 dakika önce

Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHAAtatürk Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.

İstanbul - Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı, System.String[]
Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.

Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı'nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30'da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Apronun son durumu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:55 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' İstanbul Havalimanı'ndan Devletin Kasasına 176 Milyar Liradan Fazla Para Girecek İstanbul Havalimanı'ndaki Son Durum Havadan Görüntülendi Trump: ABD Merkez Bankası Faizi Düşürmeli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:34:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Atatürk Havalimanı Apronu Boş Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]