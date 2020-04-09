İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İÇİNDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İÇİNDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İÇİNDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

18 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI İÇİNDE BAŞLAYAN ÇALIŞMALAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]

Serdar ALTINTEPE - İstanbul DHA - ATATÜRK Havalimanı içinde başlayan hastane inşaatı çalışmalarında son durum havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, biri de Sancaktepe'de olmak üzere 1000 yataklı iki hastane inşa edileceğini söyledi. Açıklamanın ardından ilk olarak Atatürk Havalimanı'nın yanında bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait arazide çalışmalar başladı. Çok  sayıda iş makinesi ve kamyon ile çalışmalar yaptı. İş makineleri dün öğleden sonra ise Atatürk Havalimanı'na geçti. Buradaki çalışmalar bugün de devam ediyor. Atatürk Havalimanı'nın duvarının bir kısmı bugün iş makineleri tarafından yıkıldı. Yıkılan duvarın çalışmalar sırasında şantiye yolu olarak kullanılacağı, çalışmaların bitmesinin ardından da hastane kapısı olarak kullanılacağı öğrenildi. Çalışmalardaki son durum havadan da görüntülendi

EK GÖRÜNTÜLER

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Yıkılan duvarın görüntüsü

Yolun açılması

İnşaat makinelerinin çalışması

-Genel ve detay

İstanbul Atatürk Havalimanı, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 10:33 Kaynak: DHA

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