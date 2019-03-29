İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Başörtülülere Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı
50 dakika önce
Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı
İç Hatlar Terminali'nde cep telefonunu kamerasıyla çektiği ve başörtülülere hakaret içerikli sözler sarf ettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlanan Bülent K. (42) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan Bülent K. emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Bakırköy
Adalet Sarayı'na getirildi. Hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından soruşturma başlatılan Bülent K., Cumhuriyet savcısına ifade verdi, ardından da tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
'ne sevk edildi. Hakimlik de şüpheli Bülent K.'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:43 Kaynak: DHA
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