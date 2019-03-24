İstanbul - Atatürk Havalimanı'nda "Metamfetamin" Ele Geçirildi
25 dakika önce
İstanbul DHAAtatürk Havalimanı'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul
DHA Atatürk Havalimanı
'nda yapılan operasyonda bir valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri Atatürk Havalimanı'na yurt dışına gitmek için gelen
V.C. (30)'nin valizinde arama yaptı. Aramada valizin taban kısmına gizlenmiş 2 kilo 264 gram "Metamfetamin" maddesi ele geçirildi. V.C. ve uyuşturucuyla ilgili olduğu tespit edilen İran
uyruklu M.J. (27) gözaltına alındı. İki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Görüntü Dökümü:
----------
-Uyuşturucu operasyonundan görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:52 Kaynak: DHA
Kabinde Kıyafet Deneyen Kadını Görüntüleyen Sapığa Hapis Cezası
Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı
İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
Tarihi Hamamın Tahrip Edilmesine Göz Yuman Kurul Üyelerine Soruşturma Açılıyor