Son Dakika Haberleri: İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul- Atatürk Havalimanı'nda Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi. Biri Nijerya uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F. A. ve A.L'den şüphelendi. Şüphelilerin valizlerini ve çantalarını inceleyen ekipler, çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.L'nin otomobil boyacısı olduğu kokain temin etmek için bankadan kredi çektiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:55 Kaynak: DHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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