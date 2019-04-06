İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Havalanan Son Yolcu Uçağı İstanbul Havalimanı'na İndi
1 saat önce
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi İSTANBUL(İHA)- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.
İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndan havalanan son yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
İSTANBUL(İHA)- İstanbul Atatürk Havalimanı
'ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi. Son yolcu uçağında THY
Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:51 Kaynak: İHA
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