Son Dakika Haberleri: İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Havalanan Son Yolcu Uçağı İstanbul Havalimanı'na İndi

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Havalanan Son Yolcu Uçağı İstanbul Havalimanı'na İndi

1 saat önce

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi İSTANBUL(İHA)- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
İSTANBUL(İHA)- İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan havalanan son yolcu uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi. Son yolcu uçağında THY Yönetimi Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:51 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel
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