İstanbul-Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na Taşınma Sürüyor - Yeniden
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Haber-Kamera: Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor.
Haber-Kamera: Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na 'Büyük Taşınma' operasyonu devam ediyor. Malzeme yüklü Atatürk Havalimanı'ndan yüklenen TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak, İstanbul Havalimanı'na gidiyor.
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 45 saat sürecek 'Büyük Taşınma' operasyonu gece 03.00'te başladı. Konteynerler ile yüklü TIR'lar Basınekspres yolunu kullanarak İstanbul Havalimanı'na gidiyor. 45 saat sürecek operasyonda toplam 47 bin ton malzeme taşınacak.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:32 Kaynak: DHA
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