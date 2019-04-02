Son Dakika Haberleri: İstanbul- Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor

İstanbul- Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor

50 dakika önce

Taşınma sonrası ilk uçuş 6 Nisan saat 14.00'da.İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.

Taşınma sonrası ilk uçuş 6 Nisan saat 14.00'da.

İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, 'Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'da. Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:05 Kaynak: DHA

İstanbul, 5 Nisan, Güncel
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