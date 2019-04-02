İstanbul- Atatürk Havalimanı'ndan Taşınma 5 Nisan Saat 22.00'da Başlıyor
50 dakika önce
Taşınma sonrası ilk uçuş 6 Nisan saat 14.00'da.İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA)Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, büyük taşınmanın 5 Nisan Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.
Taşınma sonrası ilk uçuş 6 Nisan saat 14.00'da.
İbrahim YILDIZİSTANBUL, (DHA
) Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na yapılacak taşınmaya sayılı günler kala Türk Hava Yolları
(THY
) Genel Müdürü Bilal Ekşi
, büyük taşınmanın 5 Nisan
Cuma günü saat 22.00'da başlayacağını duyurdu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Ekşi, 'Büyük Taşınmamız 5 Nisan Cuma günü 22.00'de başlıyor. Taşınma 6 Nisan 10.00'da bitecek. Taşınma sonrası ilk uçuşumuz 6 Nisan saat 14.00'da. Toplam 686 TIR ile ekipmanlarımızı götürüyoruz dedi
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:05 Kaynak: DHA
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