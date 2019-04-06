İstanbul /atatürk Havalimanında Taşınma Sürüyor
26 dakika önce
İstanbul /ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (Apron çıkış 3)(Tür: İstanbul)
İstanbul/ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (Apron çıkış 3)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:29 Kaynak: DHA
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