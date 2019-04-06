Son Dakika Haberleri: İstanbul Atatürk Havalimanında Taşınma Sürüyor

İstanbul Atatürk Havalimanında Taşınma Sürüyor

12 dakika önce

İstanbul ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (Havadan-5)(Tür: İstanbul)

İstanbul ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (Havadan-5)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:13 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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