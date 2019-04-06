İstanbul Atatürk Havalimanında Taşınma Sürüyor
16 dakika önce
İstanbul ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (apron-gündüz 4)(Tür: İstanbul)
İstanbul
ATATÜRK HAVALİMANINDA TAŞINMA SÜRÜYOR (apron-gündüz 4)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:49 Kaynak: DHA
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