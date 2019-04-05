Son Dakika Haberleri: İstanbul Atatürk Havalimanından Son İç Hat Uçuşu (1)

İstanbul Atatürk Havalimanından Son İç Hat Uçuşu (1)

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 21.40'ta gerçekleştirilecek son iç hat uçuşu için gelen yolcular bilet kontrolünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 21.40'ta gerçekleştirilecek son iç hat uçuşu için gelen yolcular bilet kontrolünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Uçuş ekibi de son uçuş öncesi uçak önünde özçekim yaptı.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:09 Kaynak: AA

Esenboğa Havalimanı, Ankara, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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