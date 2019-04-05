İstanbul Atatürk Havalimanından Son İç Hat Uçuşu (1)
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 21.40'ta gerçekleştirilecek son iç hat uçuşu için gelen yolcular bilet kontrolünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atatürk Havalimanı
'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı
'na saat 21.40'ta gerçekleştirilecek son iç hat uçuşu için gelen yolcular bilet kontrolünün ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Uçuş ekibi de son uçuş öncesi uçak önünde özçekim yaptı.
(1)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:09 Kaynak: AA
Büyük Göçü Görüntülerken 8 Aracın Karıştığı Zincirleme Kazayı Çekti
AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı
AK Parti, Ankara'da Tüm Sandıkların Sayılması İçin Başvuru Yaptı
Fenerbahçe, Ankara'ya Otobüsle Gidecek!