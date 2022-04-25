İstanbul Atatürk Kültür Merkezinden heykel tasarım yarışması - Son Dakika
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İstanbul Atatürk Kültür Merkezinden heykel tasarım yarışması

25.04.2022 02:19
İstanbul Atatürk Kültür Merkezinden heykel tasarım yarışması

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik heykel tasarım yarışması düzenlendi.

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik heykel tasarım yarışması düzenlendi.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce düzenlenen heykel yarışması, görsel ve algısal, kavramsal sanat değerleri, yapının iç veya dış mekanları ile kentsel mekanların mimari ve peyzaj değerleriyle bütünleşebilen, her türlü teknik ve teknolojik uygulamalarıyla resim, heykel, seramik, özgün baskı, vitray, mozaik ve su, ışık, ses efektleri ve benzeri yöntemlerle elde edilen eserleri konu alacak.

Yarışma sonucunda kazanan tasarım, idarece uygun görülmesi halinde uygulanarak, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Mete Caddesi'nin kesişiminde bulunan alana konumlandırılacak.

Yarışmaya katılan tasarımlar, İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin tarihi, kültürel ve mimari dokusunu öne çıkarmaya yönelik, belirtilen alana uygun olarak ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak tasarlanacak.

Eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi cephesinin kalıcı bir parçası haline geleceğinden mekansal bütünlüğe, merkezin meydanla iletişimine katkıda bulunacak şekilde kimliğine ve yerleştirileceği alanın koordinatlarına uygun olacak.

Ayrıca eser arkasında yer alan ağaca zarar vermeyecek ve ağaçla uyum içinde olacak şekilde, yakın çevre ile uyum içinde ve Taksim Meydanı'ndan algılanacak şekilde tasarlanacak.

Yarışmaya katılım koşulları

Yarışmaya, son başvuru günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes katılabilecek. Yarışmaya, bireysel veya ekip olarak katılımlar kabul edilecek. Ekip olarak katılımlarda ortakların her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulacak.

Yarışma şartnamesi "www.akmistanbul.gov.tr" internet sitesinde yer alacak. Ancak yarışmaya katılacakların yarışma şartnameleri ve eklerini satın almaları zorunlu olacak.

Yarışmanın birincilik ödülü 150 bin lira, ikincilik ödülü 100 bin lira, üçüncülük ödülü 50 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca belirlenecek 3 eş değer esere de 20'şer bin lira mansiyon ödülü verilecek.

Satın almalar için jüri emrine 120 bin lira da tahsis edildi. Jüri satın almaları eşit olarak, dilediği sayıda yapıta dağıtmakta veya satın alma bedelini kullanmamakta serbest olacak.

Bugünden itibaren kabul edilmeye başlanacak tasarımların son teslim tarihi ise 25 Temmuz 2022 olarak tespit edildi.

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İstanbul, Gazete, Heykel, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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