İstanbul 'ateş böcekleri ile karanlığı aydınlat' kampanyasıyla karanlık sokak kalmayacak - Son Dakika
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İstanbul 'ateş böcekleri ile karanlığı aydınlat' kampanyasıyla karanlık sokak kalmayacak

16 dakika önce

?Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat? kampanyasıyla karanlık sokak kalmayacakİSTANBUL, (DHA) - Kadına şiddete karşı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından başlatılan 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş'taki kadınların kendini...

?Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat? kampanyasıyla karanlık sokak kalmayacak

İSTANBUL, (DHA) - Kadına şiddete karşı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından başlatılan 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası çerçevesinde Beşiktaş'taki kadınların kendini güvende hissetmediği karanlık sokak ve caddeleri aydınlatıyor.

UN Women Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım'da başlattığı 'Ateş Böcekleri ile Karanlığı Aydınlat' kampanyası kapsamında, kadınların kendini güvende hissetmediği bölgeleri interaktif haritada üzerinden "ateş böceği" ile işaretledi.

Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların güvenliği için çalışmalara başladı. Beşiktaş Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonrası, Beşiktaş'ın haritada güvensiz olarak işaretlenen tüm sokak ve caddeleri aydınlatıldı.

UN Women'in kamusal alanda kadınlara yönelik şiddete son vermeyi ve farkındalık yaratmayı hedefleyen 'Ateşböcekleri ile Karanlığı Aydınlatma'ya çağıran kampanyasına destek veren Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat; "Kadınların kendini güvende hissetmediği sokaklarda iyileştirme yaptık. Beşiktaş'taki tek bir sokakta bile kadınları karanlıkta bırakmayacağız, yerel yönetimlerin güvenli şehirler yaratılmasına katkı sağlaması noktasında da çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz" dedi.

İstanbul 'ateş böcekleri ile karanlığı aydınlat' kampanyasıyla karanlık sokak kalmayacak

Beşiktaş, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 01:05 Kaynak: DHA
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