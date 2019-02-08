Son Dakika Haberleri: İstanbul Atilla Taş'a Tahliye Kararı

İstanbul Atilla Taş'a Tahliye Kararı

56 dakika önce

Özden ATİK - İstanbul DHAŞarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.

Özden ATİK - İstanbul DHA

Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.

Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:20 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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