İstanbul Atilla Taş'a Tahliye Kararı
56 dakika önce
Özden ATİK - İstanbul DHAŞarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Özden ATİK - İstanbul
DHA
Şarkıcı Atilla Taş'a tahliye kararı verildi.
Denetimli serbestlik başvurusu değerlendirilen Atilla Taş'ın talebinin kabul edildiği öğrenildi. Taş'ın Kandıra Cezaevi
'nden tahliye edildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:20 Kaynak: DHA
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