Son Dakika Haberleri: İstanbul - Atlı Polisler Taksim'de Görevde

İstanbul - Atlı Polisler Taksim'de Görevde

41 dakika önce

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHAYeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı.

İstanbul - Atlı Polisler Taksim'de Görevde, System.String[]
Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL DHA

Yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri arttırıldı. Taksim ve çevresinde özel harekat polislerinin yanı sıra atlı polisler ve polis köpekleri de görev yapıyor. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemeleri aldı. Özel meydan ve çevresinde çok sayıda özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ekipleri de görev aldı. Bir jandarmanın elinde izinsiz drone uçuşlarını engellemek için drone savar olduğu görüldü. 19.00 itibari ile meydanda atlı polisler görev aldı. Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de çok sayıda polis köpekleriyle de önlem alındı. Meydan ve metro girişlerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli gördüğü çantaları tek tek arayarak vatandaşların girişlerine izin veriyor

Görüntü dökümü

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-Meydandaki güvenlik önlemleri

-Atlı polisler

-Köpek polisler

-Drone savarlı jandarma

-Metro çıkışında yapılan aramalar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:32 Kaynak: DHA

Taksim, Güncel
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