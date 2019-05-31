İSTANBUL-ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU
9 dakika önce
Taksim Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu.
Taksim
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:25 Kaynak: DHA
Meydanı'nda devriye gezen atlı polisler turistlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Meydandakiler atlarla fotoğraf çektirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı Atlı Polis
Grup Amirliği geçtiğimiz Aralık
ayında göreve başladı. Taksim Meydanı'nda devriye gezen biri kadın 2 polis turistlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Atlı polislerin etrafını saran kişiler bol bol fotoğraf çektirdi.
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