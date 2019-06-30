İSTANBUL-ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU
1 saat önce
Taksim Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu.
Taksim
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü
'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2 tanesi de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.
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