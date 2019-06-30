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İSTANBUL-ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU

1 saat önce

Taksim Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu.

Taksim Meydanı'nda devriyeye çıkan atlı polisler ilgi odağı oldu. Atlı polislerin etrafında toplananlar bol bol fotoğraf çektirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı 6 atlı polis Taksim Meydanı'nda devriyeye çıktı. 4 atlı polis meydanda devriyeye gezerken 2 tanesi de metro durağının yakınında bekledi. Atlı polislerin etrafında toplanan vatandaşlar ve turistler atlarla fotoğraf çektirdi. Meydandakilerden bazıları da atları sevdi.
İSTANBUL-ATLI POLİSLER TAKSİM MEYDANI'NDA İLGİ ODAĞI OLDU
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis, Taksim, Güncel
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