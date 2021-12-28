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İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma - Son Dakika

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma

28.12.2021 17:25

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında 4 belediye çalışanının da bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Avcılar Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırılarak kamunun yaklaşık 1 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında 4 belediye çalışanının da bulunduğu 17 zanlı gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcılar Belediyesi'nde gerçekleştirilen 2 ihalede, kamunun zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü ve bilirkişilerce hazırlanan raporlarda, Avcılar Belediyesinin 2 ihalesiyle ilgili şüpheli Erkan Karaaslan ve birlikte hareket ettiği şahısların, "ihaleye fesat karıştırma" suçunu işledikleri ve ihalede görevli belediye personelinin de suça konu fiile iştirak ettiği yer aldı.

Dosya kapsamında yapılan çalışmalarda, şüpheli Erkan Karaaslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığı belirlendi.

Söz konusu çalışmalar kapsamında, Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken sadece şüpheli Erkan Karaaslan'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüyle iltisaklı firmalardan teklifler alındığı tespit edildi.

Soruşturmada, bu ihalelerde yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklif evrakı hazırlandığı ve suç örgütü ile iltisaklı firmanın sunduğu sahte iş deneyim belgesinin "aslı görülmüştür" şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği belirlendi.

Basit araştırma usulleriyle dahi birbirleriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmaların, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmalarının sağlandığı iddia edildi.

"15 Temmuz'dan sonra tutuklanan zanlı işinin başında gibi gösterildi"

Suç örgütü elebaşı Erkan Karaaslan'ın 15 Temmuz darbe kalkışması sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmasına rağmen, süreç boyunca ihaleyle ilgili "proje yöneticisi" sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildiği tespit edildi.

Soruşturmada, 2015 tarihli "mali danışmanlık hizmet alım" ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016 tarihli, "yeni gelir kaynaklarının yönetimi kapsamında, gelirlerin arttırılması için bir eylem planı oluşturulması, ilave yazılımların bakımı, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile sosyal doku çalışmaları yapılması hizmet alım işi" ihalesinde de yaklaşık 54 bin lira kamu zararının oluştuğu ifade edildi.

4 belediye çalışanı da gözaltına alındı

Soruşturma sonucunda güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira kamu zararının oluştuğunu değerlendiren savcılık, "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Karaaslan'ın da arasında bulunduğu 4'ü Avcılar Belediyesi çalışanı 19 şüpheliyle ilgili gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma
İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma
İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma

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Küçükçekmece, Cumhuriyet, Avcılar, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL - Avcılar Belediyesi ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma - Son Dakika
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