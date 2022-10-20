Avcılar D-100 Karayolu'nda saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece yönünden gelen 34 JM 2072 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte giden Soner Özdemir yönetimindeki 34 CH 684 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, D-100 Karayolu'nda ters döndü. Araçtakilerden biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun trafik oluştu. Araçlar, trafik ekipleri tarafından yoldan çekildi. Çalışma sırasında yoğunluk uzun süre devam etti.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Küçükçekmece, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-AVCILAR D-100'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

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