İSTANBUL-AVCILAR D-100'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR D-100'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI

20.10.2022 18:06

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda aynı yönde giden otomobil, önündeki minibüse çarparak yolun ortasında ters döndü.

AVCILAR'da D-100 Karayolu'nda aynı yönde giden otomobil, önündeki minibüse çarparak yolun ortasında ters döndü. Kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Avcılar D-100 Karayolu'nda saat 15.00 sıralarında, Küçükçekmece yönünden gelen 34 JM 2072 plakalı otomobilin sürücüsü, sol şeritte giden Soner Özdemir yönetimindeki 34 CH 684 plakalı kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, D-100 Karayolu'nda ters döndü. Araçtakilerden biri ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde yoğun trafik oluştu. Araçlar, trafik ekipleri tarafından yoldan çekildi. Çalışma sırasında yoğunluk uzun süre devam etti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR D-100'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR D-100'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
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