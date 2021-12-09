Avcılar'da 1 yılda 344 silah ele geçirildi - Son Dakika

AVCILAR Emniyet Müdürü Murat Çakır, bu yıl ilçede 817 bin kişi için GBT sorgusu yapıldığını, aranan 3 bin 450 kişinin yakalandığını ayrıca, 230'u tabanca olmak üzere 344 silah ele geçirildiğini açıkladı.
Kaymakam Kemal İnan'ın başkanlığında ilçede son 1 yılın asayiş yönünden değerlendirildiği 'Huzur Toplantısı' Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam İnan, teknolojik veya personel açıdan ne kadar önlem alınırsa alsın halk desteği ve yardımı olmadan istenen sonuca ulaşılamayacağını, huzur için her kesimin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini söyledi. Toplantıda son 1 yılın değerlendirmesini yapan Emniyet Müdürü Çakır, bu yıl içerisinde 817 bin kişinin GBT sorgusunun yapıldığını, denetlemelerde aranan 3 bin 450 kişinin yanı sıra, 3 bin 473 yoklama kaçağının yakalandığını ayrıca suç unsuru ile 1854 kişinin yakalandığını anlattı. İlçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin bu yıl içerisinde Avcılar'da 230 tabanca, 26 av tüfeği, 88 kuru sıkı tabanca, 113 kesici veya delici alet, bin 638 fişek, 162 şarjör. 257 kilo esrar, 118 kilo eroin. 9.5 kilo kokain, 61 bin 976 uyuşturucu hap, 120 kilo hint keneviri ve 215 adet sahte para sahte para ele geçirildi.Trafik ekiplerinin Avcılar'da yıl içerisinde 34 bin 676 aracı denetlediğini, 10 bin 974 ve 4 bin 152 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Emniyet Müdürü Murat Çakır, trafik kurallarına aykırı tespit edilen kişi veya araç sahiplerine 9 milyon 366 bin 326 TL ceza kesildiğini, bunun yanı sıra 3 milyon601 bin 300 TL idari para cezası uygulandığını belirtti. Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne geçen yıl bin 346, bu yıl ise bin 484 olay iletildiğini belirten Avcılar Emniyet Müdürü, bu yıl 164 kadına koruyucu, bin 158 şüpheli için de önleyici tedbir alındığını açıklarken, 1094 kişinin yakalandığını, 254 faili firar olayına karşılık faili meçhul vaka sayısının 25 olduğunu bildirdi. Emniyet Müdürü Çakır, "2021 yılı içerisinde bayanlarımızın bizden istemiş olduğu 11 çağrı kodumuz var. Elektronik kelepçe talep edilen ve uygulanan vaka sayısı 2. Bu yıl 538 KADES ihbarımız olmuş, payatını kaybeden kadın sayımız 1. Dosya üzerinden adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanmış, 52'si için adli kontrol kararı alınmış, 26'sı serbest bırakılmıştır. 2021 yılında evden kaçan 137 çocuktan 133 tanesi bulunmuş, bunlardan 123 tanesi ailelerine, 10 tanesi yurtlara teslim edilmiştir" dedi.Emniyet Müdürü Murat Çakır, ilçedeki 7 okulda 3 personelden oluşan mobil okul timinin bulunduğunu, 11 okulda doğrudan okul müdürleri ile bağlantılı polis bulunduğunu, okul çevrelerinde de ekiplerin devriye görevi yaptığını belirtirken, bir soru üzerine Avcılar'daki yaklaşık 12 bin 400 suç kaydından yüzde 15 oranına denk gelen 1800 kadarının yabancılara ait olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da 1 yılda 344 silah ele geçirildi - Son Dakika