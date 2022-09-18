İSTANBUL-AVCILAR'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

18.09.2022 09:42

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, bugün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Ambarlı Mahallesi'ndeki Petrol Ofisi Caddesi'nden D-100 bağlantı yoluna giden Sinan Gümüş (34) yönetimindeki 34 AEE 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, orta refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra kaldırıma çıktı. Otomobil bir ağaca çarpınca durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler, otomobili bir evin bahçesine kaymaması için halatla ağaca bağladı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören Ahmet Çakır, "Çok hızlıydı. Refüjü aşıp buradaki kaldırıma kadar geldi. Ağaç olmasa bahçeye uçacaktı" dedi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Petrol Ofisi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Son Dakika
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