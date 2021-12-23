Avcılar'da ağaçta 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

AVCILAR'da çıktığı ağaçtan 2 gün boyunca inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Denizköşkler Mahallesi Mine Sokak'ta sürekli kedi miyavlaması sesini duyan çevredekiler sesin nereden geldiğini araştırdı. Mahalle sakinleri sesin ağaçta bulunan bir kediye ait olduğunu anladı. Mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için yapılan girişimler sonuç vermeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen merdivenli itfaiye aracına çıkan iki itfaiye eri ağaçta bekleyen kediye ulaşarak onu almayı başardı. Boynunda nazar boncuklu tasma bulunan kedi indirildi. Kedinin aç olduğunu düşünen iki kadından Solmaz Eser, ona mama getirdi. Ancak, korktuğu görülen kedi mamayı yemeyerek kaçtı. Eser, "İki günden bu yana ses duyuyorduk. Nedenini bugün anladık. Sağ olsun itfaiye hemen gelip kurtardı" dedi.