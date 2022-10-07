İSTANBUL-AVCILAR'DA AYRILDIĞI EŞİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA AYRILDIĞI EŞİNİ SİLAHLA YARALADI

07.10.2022 23:44

AVCILAR' da ayrıldığı eşinin yanına gelerek onunla tartışan adam çocuğunun gözünün önünde silahla 5 el ateş etti.

AVCILAR' da ayrıldığı eşinin yanına gelerek onunla tartışan adam çocuğunun gözünün önünde silahla 5 el ateş etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eski eşi gözaltına alındı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Erişir Sokak'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanarak küçük kızı ile yaşamını sürdüren kadının yanına eski eşi geldi. Çift arasında çıkan tartışma sırasında sinirlenen adam, yanında getirdiği silahla 5 el ateş etti. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, eşi de polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi eve gelerek çalışma yaptı. Soruşturma sürdürülürken kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA AYRILDIĞI EŞİNİ SİLAHLA YARALADI - Son Dakika

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