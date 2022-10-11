İSTANBUL-AVCILAR'DA AYYAKKABI MAĞAZASINDA KASADAKİ PARAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

AVCILAR'da ayakkabı mağazasına girerek kasadaki parayı çalan şüpheliler yakalandı. Hırsızlık anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez mahallesi, Fatih Sokak'taki ayyakabı mağazasında 29 Eylül Cumartesi günü meydana gelen olayda, mağazayı işleten M.Ş. polise başvurarak işyerinden hırsızlık yapıldığını söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki şüphelinin işyerinden 3 bin Euro, 3 bin 500 dolar ile 250 bin lira alarak kaçtıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları çalışmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini belirledi. Daha önceden 21 suç kaydı bulunan Seçkin T.(39) ile 2 suç kaydı bulunan Gökhan E. gözaltına alındı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden hırsızlığı gerçekleştiren Seçkin T. tutuklanırken, olayda gözcülük yapan Gökhan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerinin büro olarak kullanılan kısmına giren bir şüphelinin çekmeceden paraları alarak kaçtığı görülüyor.