İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...
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İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL
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