Son Dakika Haberleri: İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...

7 saat önce

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan..., System.String[]

İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL

Metris Cezaevi, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 07:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı
Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü! Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 03:12:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Avcılar'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]