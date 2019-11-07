İstanbul Avcılar 'da beraber yaşadığı yabancı uyruklu kadın doktoru silahla vurarak ağır yaralayan Celal T., bugün "kasten yaralama" suçundan çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevi 'ne gönderildi. - İSTANBUL

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Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Avcılar'da 8 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan servis şoförü: Önümde çocuk olduğunu görmemiştim