İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

14.08.2022 21:45

AVCILAR'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina tahliye edilerek mühürlendi.

AVCILAR'da çatlaklar oluşan 4'er katlı bitişik iki bina tahliye edilerek mühürlendi.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki Mercan Sokak'ta bulunan 4 katlı bitişik iki binada çatlaklar oluştu. Saat 04.00 sıralarında çatlama sesi duyan bina sakinleri panikle dışarıya çıkarak durumu Avcılar Belediyesi ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, ilk incelemesinde zeminde kayma olabileceği değerlendirmesinde bulunurken, karot örneği alınmasına karar verildi. Ekipler, bina sakinlerinden önemli eşyalarını almalarını istedi. İki binada tahliye edildikten sonra mühürlendi. Kalacak yeri olmadığını söyleyen yaşlı bir çift ise ambulansla Bahçelievler'deki yaşlı bakımevine götürüldü. Çatlaklar oluşan bina havadan da görüntülendi.

"DEPREM OLUYOR DİYE UYANDIK"

Tahliye edilen bina sakini "Deprem oluyor diye gürültüye uyandık. Meğerse bina ayrılmış. Sonra dışarıya çıktık. Şoke olduk."

"PARÇA ALIP İNCELEYECEKLER"

Bina sakini başka bir kişi ise "Küt küt diye gürültü duyduk. Ona uyandık. Sabah 04.30 sıralarındaydı. AFAD'ı aradık. Polis zabıta ve AFAD ekipleri, geldi. Parça alıp inceleyecekler" dedi.

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İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı Atiye Yağan Yağmura Rağmen Sahneden İnmedi Atiye Yağan Yağmura Rağmen Sahneden İnmedi
Kaynak: DHA

Gümüşpala, Avcılar, Saat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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