İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇÖPE ATILAN YENİ DOĞMUŞ BEBEK KUVÖZE ALINDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇÖPE ATILAN YENİ DOĞMUŞ BEBEK KUVÖZE ALINDI

6 saat önce

AVCILAR'da çöp konteynerine ayakkabı kutusu içerisinde bırakılan, yeni doğmuş kız bebeği hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇÖPE ATILAN YENİ DOĞMUŞ BEBEK KUVÖZE ALINDI, System.String[]

AVCILAR'da çöp konteynerine ayakkabı kutusu içerisinde bırakılan, yeni doğmuş kız bebeği hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği öğrenildi.

Avcılar, Merkez Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki çöp konteynerine dün saat 17.00 sıralarında gelen atık toplayıcısı karton ayakkabı kutusunun içerisinde bebek olduğunu fark etti. Bezlerle sarılı, bebeğin canlı olduğunu gören atık toplayıcısı polisi aradı. Kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ve 112 görevlileri bebeği ambulansla yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Birkaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebek, özel hastanede genel kontrolden geçirilerek, doğumdan kalan izlerden arındırıldıktan sonra kuvöze konularak tekrar çağrılan özel donanımlı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bir süre kuvözde tutularak besleneceği ifade edildi.Polisin yaptığı araştırmada bölgede çöp konteynerinin bulunduğu bölgeyi gören güvenlik kamerası kaydı bulunmadığı anlaşıldı. Bebeğin annesini tespit edebilmek amacıyla soruşturmaya devam ediliyor.


Talimhane Caddesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
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