İSTANBUL-AVCILAR'DA DENİZE DÜŞENİ ZABITA AMİRİ KURTARDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA DENİZE DÜŞENİ ZABITA AMİRİ KURTARDI

10.07.2022 11:10
İSTANBUL-AVCILAR'DA DENİZE DÜŞENİ ZABITA AMİRİ KURTARDI

AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı.

AVCILAR'da sahildeki kayalıklarda yürürken denize düşerek çırpınan kişiyi zabıta amiri kurtardı. Denizden çıkarılan kişi ambulansla hastaneye götürüldü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Sahildeki yürüyüş yolunun yanındaki kayalıklarda oturan Türkmenistan vatandaşı olduğu öğrenilen kişi yürümeye başladı. Dengesini kaybederek denize düşen kişi çırpınarak yardım istedi. Denizde çırpınan kişiyi görenler bölgede motosikletle devriye görevi yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibine haber verdi. Zabıta amiri Ali Sait Kaya, elbiseleri ile denize girdi. Yüzerek suda çırpınan kişinin yanına giden zabıta amiri, kıyıya çıkarmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, denizden çıkarılan kişiyi ambulansla hastaneye götürdü.

YORUMLAR
500
Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Whatsapp İhbar Hattı Oluşturdu Son dakika: Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Whatsapp İhbar Hattı Oluşturdu Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti Suluova Belediye Başkanı Üçok, hayvan pazarını ziyaret etti
Kaynak: DHA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA DENİZE DÜŞENİ ZABITA AMİRİ KURTARDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 11:14:13. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA DENİZE DÜŞENİ ZABITA AMİRİ KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement