İstanbul- Avcılar'da Evden Kombi Hırsızlığı Kamerada
1 saat önce
Avcılar'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı.
Avcılar
'da satılık boş bir evden kombi çalan 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Cihangir Mahallesi
'nde bulunan satılık bir evden 2 Ocak'ta kombinin çalınmasıyla ilgili Güven Timleri Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Polis
ekipleri çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinden olayı 21 yaşındaki B.D. ve 25 yaşındaki A.O.Ç.?nin yaptığını tespit etti. Ekipler, 4 Ocak'ta şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli A.O.Ç.?nin yapılan üst aramasında keski olarak bilinen metal parça ele geçirildi. Gözaltına alınan B.D. ve A.O.Ç. emniyetteki ilk ifadesinde suçu kabul ederek kombiyi bir inşaata sakladıklarını söylediler. . Polis ekipleri inşaata giderek şüphelilerin sakladığı kombiyi alarak sahibine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D. ve A.O.Ç. sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin kombiyi çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:02 Kaynak: DHA
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