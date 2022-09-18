İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI

18.09.2022 11:40

İPTAL edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) tekrarlanan genel yetenek ve genel kültür oturumu 10.15'te başladı.

İPTAL edilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) tekrarlanan genel yetenek ve genel kültür oturumu 10.15'te başladı. Avcılar'da iki okulda kapıların kapanmasından sonra gelen iki aday içeri alınmadı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 50'nci Yıl İnsa Anadolu Lisesi ile hemen yakınındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'ndaki adayların binaya alınmasından sonra saat 10.00'da kapılar kapandı. Kapıların kapanmasının ardından gelen iki aday da sınava alınmadı.

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Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Avcılar, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA GEÇ KALAN 2 ADAY KPSS'YE ALINMADI - Son Dakika

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