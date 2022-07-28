İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor

28.07.2022 23:22

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle birlikte yan tarafta bulunan diğer tesiste de yangın başladı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alırken soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın ekipleri seferber etti.

YANGIN BAŞKA TESİSE DAHA SIÇRADI

Yangın büyüyerek yan tarafta bulunan bir başka tesise daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

KONTROL ALTINA ALINDI

5 bin metrekarelik alanda, plastik ve kağıt malzemelerinin bulunduğu fabrikada çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangından etkilenen bölgelerde soğutma çalışmalarında devam ediyor.

İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
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Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınan yangın için soğutma çalışmaları yapılıyor - Son Dakika
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