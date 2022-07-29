Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi 'nde 5 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, karton ve plastik atıkların bulunduğu fabrikada çıkan yangına 10 ilçeden 13 itfaiye ekibi müdahale etti.

Kaynak: AA

İstanbul, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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