Avcılar'da hırsızlık için girdiği binanın ikinci katından atlayan şüpheli yakalandı

AVCILAR'da hırsızlık için binaya giren şüpheli, fark edilince ikinci kattan atlayarak yaralandı. Çevredekiler tarafından kovalanan şüpheli Gökhan Y., sığındığı başka binada dairesine girdiği kişiye, gasbedildiğini söyledi ve polis çağırmasını istedi. Gözaltına alındıktan sonra binadan aksayarak çıkarılan şüpheli, saldırıya uğradı.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi Gökhan Y., Deva Sokak'ta bulunan binanın ikinci katında Selçuk İpşır'a ait daireye girdi. Ev sahibi Selçuk İpşır'anın eve dönmesi ile paniğe kapılan şüpheli Gökhan Y.(Yavuz) ikinci kattan aşağı atladı. Çevredekiler tarafından kovalanan şüpheli, aksayarak yan tarafta bulunan Truva Sokak'taki başka binaya girdi. Misafirlikten geldikten sonra kapıda unuttuğu anahtarı almak için çıkan Mehmet Çalışkan'a ait daireye dalan şüpheli Gökhan Y., "Gasbedildim, polisi çağırın" diyerek yardım istedi. Şüpheli aksayarak salona geçti ve kendini yere attı. Olayın şokunu yaşayan Mehmet Çalışkan, bir taraftan polisi ararken diğer taraftan da sokağa inerek durumu anlamaya çalıştı. Sokakta toplananlardan kendisinden yardım isteyen kişinin hırsızlık şüphelisi olduğunu anlayan Mehmet Çalışkan, o korkuyla bir daha içeri giremedi. Alzheimer hastası annesi ile içeride kalan hırsızlık şüphelisi karşısında tedirgin olan Mehmet Çalışkan'ın bu endişeli bekleyişi polisin gelmesi ile sona erdi.

ŞÜPHELİYE TOKATLI SALDIRI

Şüpheli ters kelepçe ile gözaltına alınarak binadan çıkarıldı. Polislerin arasında aksayarak yürüyen Gökhan Y.'a yanına yaklaşan bir kişi tokat attı. Bu kişi, polisler tarafından uzaklaştırıldı. Selçuk İpşır ve Mehmet Çalışkan, evlerine giren şüpheliden şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Mehmet Çalışkan, "Misafirlikten eve gelmiştim. Annemi yatırdım, anahtarı kapının üzerinde bırakmıştım. Dışarıdaki anahtarı almak için kapıyı açtığım sırada birisi üzerine yürüdü. Kapı açıldı ve beni iterek içeri girdi. 'Gasba uğradım, kimliğimi aldılar. Polisi arayın' dedi. Çok ilginç bir olay. İçeriye girdi, ne yapacağımı şaşırdım. 'Ayağım kırık' dedi ne yapacağımı şaşırdım. ve içeri salona girdi, koltuğun arkasına, yere yattı. Peki dedim, sen burada dur. Ben şimdi geliyorum dedim. Dışarıda da sesler var. Bir öğreneyim ne oluyor ne bitiyor. Dışarıya çıktım, dışarıdakiler binaya hırsız girdi dediler. Tabi polisi aradıktan sonra korktuğum için içeri giremedim" dedi. Mahalle sakinleri, top oynadıkları sırada gelen telefon üzerine ellerine taş alarak bu kişinin peşine düştüklerini, daha sonra girdiği binada ev sahibinden canını kurtarmak için polis çağrılmasını istediğini anlattı.

Savcılığın talimatı ile 'Hırsızlığa teşebbüs' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından ifadesi alınan şüpheli, savcının talimatı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.