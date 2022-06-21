İSTANBUL-AVCILAR'DA HURDA METAL YÜKLÜ DAMPERLİ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA HURDA METAL YÜKLÜ DAMPERLİ KAMYON DEVRİLDİ

21.06.2022 13:04
İSTANBUL-AVCILAR'DA HURDA METAL YÜKLÜ DAMPERLİ KAMYON DEVRİLDİ

AVCILAR'da hurda metal yüklü damperli kamyon, virajı alamayınca devrildi.

AVCILAR'da hurda metal yüklü damperli kamyon, virajı alamayınca devrildi. Kazada, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tahtakale Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde, bugün saat 11.00 sıralarında hurda sac yüklü damperli bir kamyon, virajı alamayınca kaldırıma devrildi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, tonlarca ağırlıkta sac hurda yol ve kaldırıma döküldü. Bu sırada yolda ya da kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Yola saçılan hurdalar trafik yoğunluğuna neden oldu. Kaza ile ilgili sürüyor.

Görüntü dökümü:

--------------------------

Devrilen damperli kamyon ve saçılan hurda metal parçalarının görüntüsü


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA HURDA METAL YÜKLÜ DAMPERLİ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:08:22. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA HURDA METAL YÜKLÜ DAMPERLİ KAMYON DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement