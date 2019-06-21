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İSTANBUL- AVCILAR'DA HÜSEYİN DEDEYE YAKINLAŞMA TUZAĞI

1 saat önce

AVCILAR'da 94 yaşındaki Hüseyin Ç. kendisine yakınlık gösteren kadın tarafından yaklaşık bin 700 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

AVCILAR'da 94 yaşındaki Hüseyin Ç. kendisine yakınlık gösteren kadın tarafından yaklaşık bin 700 lirasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Soyulduğunu gittiği kahvehanedekilere başından geçenleri anlatmasıyla fark ettiğini söyleyen Hüseyin Ç, çağrılan polis ekipleri tarafından Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alındı. Olayı anlatan yaşlı adam, Merkez Mahallesi'nde her zaman olduğu gibi vakit geçirmek üzere kahvehaneye gitmek üzere evden ayrıldığını, yolda yanına yaklaşan 60 yaşlarında bir kadının kendisiyle konuştuğunu, evli olup olmadığını sorduğunu söyledi.
Konuşma sırasında kadına, eşinin birkaç yıl önce öldüğünü söylediğini belirten Hüseyin Ç, Bana yakınlık göstererek 'Benim bir yerim var, geliyor musun' dedi. Birlikte yürüdük. İlerideki bir binanın kapısının önünde durdu. Kapı açıldı, içeri girdik. Binanın girişinde yakınlaştık. Bana '5'inci kata çık, geliyorum' dedi. Çıktım, bir süre bekledim, gelen olmayınca 'Ben ne yapıyorum diyerek binadan çıkıp, kahveye gittim. Başımdan geçeni anlattım. Bana 'Soyulmuşsundur' dediler. Hemen elimi cebime attım. Hırsız çalmasın diye geceleri evimde yastığımın altına, gündüzleri iç cebime sakladığım param yoktuö dedi.
Almanya'da bir süre çalıştığını, daha sonra Türkiye'ye döndüğünü, maaşının yanı sıra bir miktar birikimi olan Hüseyin Ç. '85 tane önünde 2, arkasında sıfır olan param vardı. Yiyeceğim para ayrı cebimdeydi o duruyorö dedi. Hüseyin Ç'nin şikayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.
İSTANBUL- AVCILAR'DA HÜSEYİN DEDEYE YAKINLAŞMA TUZAĞI
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:34 Kaynak: DHA
Polis, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel
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