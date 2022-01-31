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İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU - Son Dakika

İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU

31.01.2022 17:17

İSTANBUL'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'da toplu ulaşımda kullanılan İstanbul Kart süreleri dolan veya öğrenci kartlarını yenilemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü önündeki İstanbul Kart İşlem Merkezi'nin önündeki kuyruk, gün boyu eksik olmadı. Büyükçekmece, Esenyurt ve Beylikdüzü'nden de gelenlerin de etkisi ile oluşan kuyruğa girenler iki saate yakın beklemekten yakındı. Sırada beklemekten yorulanlar İstanbul Kart işlem merkezlerinin sayısının arttırılmasını istedi.

İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU
İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU
İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU

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İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA İSTANBUL KART İŞLEM KUYRUĞU - Son Dakika
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