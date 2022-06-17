Mahalle sakinleri kaçak dökümü cep telefonu kameralarıyla kaydederek, polise ihbarda bulundu. Dökümü tamamlayan iki sürücü, polis ekibi gelmeden hızla uzaklaştı. Tahtakale Muhtarı Serkan Vatansever, son dönemde kaçak hafriyat dökümünün arttığını, tüm çabalara rağmen bunun önüne geçilemediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Tahtakale, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-AVCILAR'DA KAÇAK DÖKÜM - Son Dakika

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