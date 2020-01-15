İstanbul-avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 2 yaralı - Son Dakika

İstanbul-avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 2 yaralı

6 saat önce

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı.

AVCILAR'da kafeye gelen bir kişi, 300 TL'lik alacağını vermediğini öne sürdüğü iki kardeşi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkez Mahallesi'ndeki belediye binasının hemen yanında bulunan bir kafede meydana geldi. Kafeye gelen Celal Gürkan Ö. içeride oturan Ekrem ve Hüseyin Yıldırım ile alacak konusunda tartışmaya başladı. Aralarında 300 TL'lik alacak sorunu bulunduğu öğrenilen taraflardan Celal Gürkan Ö. yanındaki bıçağı çekerek iki kardeşi bıçakladı. Yaralılardan birisinin ağır durumda olduğu belirlendi. Ağır yaralıya hemen yakındaki sağlık kliniğindeki görevliler gelerek müdahala etti. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kısa sürede yakalarken, 112 ekibi de iki yaralıyı hastaneye kaldırdı.

İstanbul-avcılar'da kafede 300 lira için dehşet: 2 yaralı

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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