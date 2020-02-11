İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

6 saat önce

AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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