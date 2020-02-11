İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

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İstanbul-avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı
6 saat önce
AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:36 Kaynak: DHA
AVCILAR'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, kazada 3 kişi yaralandı.
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