Bu kişinin çevredekilerin uyarılarını dikkate almaması ve kendisini eve kilitlemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar'da kendisini eve kilitleyen kişi polis zoruyla çıkarıldı - Son Dakika

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