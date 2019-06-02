İSTANBUL - AVCILAR'DA KİMYASAL MADDEDEN ETKİLENEN KÖPEK İÇİN SEFERBERLİK
1 saat önce
Avcılar'da fabrikanın bahçesine düşen temizlik aracı, kimyasal maddelerin bulunduğu varillere çarptı.
Avcılar
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:28 Kaynak: DHA
'da fabrikanın bahçesine düşen temizlik aracı, kimyasal maddelerin bulunduğu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal maddeden etkilenen köpeği kurtarmak için ekipler ve çevredekiler seferber oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi
Şehit Piyade
Onbaşı Murat Şengöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Avcılar Belediyesine ait yol temizleme aracı, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sıvı ve kimyasal maddelerin bulunduğu termos üreten bir fabrikasının bahçesine düştü. Yol temizleme aracının düşmesiyle varillerde bulunan kimyasal maddelerden koku yayıldı. Bahçede köpek kulübesinde bulunan bir köpek varillerden sızan kimyasal maddelerden etkilendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri ve fabrika personelleri, etkilenen köpeğe su ile müdahale etti. Müdahalenin ardından kendine gelen köpek fabrikanın başka bir bölümüne götürüldü.
Görüntü Dökümü
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-Kaza yapan araç
-Köpeğe müdahale
-İtfaiye ekipleri
- Polis ekipleri
-Genel ve Detaylar
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