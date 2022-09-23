İSTANBUL-AVCILAR'DA KLOZETE DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-AVCILAR'DA KLOZETE DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI

23.09.2022 09:36

AVCILAR'da bir evde geçen ay dünyaya gelen beş kedi yavrusundan biri kapağı açık bırakılan klozete düştü.

AVCILAR'da bir evde geçen ay dünyaya gelen beş kedi yavrusundan biri kapağı açık bırakılan klozete düştü. Gider borusuna tutunan minik kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Denizköşkler Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde oturan Aleyna Özgün, dün sabah evde besledikleri 'Gümüş' isimli kedinin dünyaya getirdiği beş yavrudan birisinin yerinde olmadığını fark etti. Evde kediyi arayan Özgün klozetten miyavlama sesi geldiğini duydu. Yavru kedinin klozete düştüğünü ve görünmediğini göz önüne alan Aleyna Özgün, 112 Acil Çağrı Servisi'ni arayarak durumu iletti. Sevk edilen itfaiye ekibi klozete düşen yavru kedinin yaşadığını belirledi. Klozeti söken itfaiye erleri gider borusuna tutunan minik kediyi kurtarırken, havlu ile kuruttu. Aleyna Özgün, 'Genelde klozet kapağını kapatırdık. Sabah küçük kızım ile birlikte yavru kedilere bakınca birisinin yerinde olmadığını fark ettim. Sesten de klozete düştüğünü anladım. Yavru kediyi kurtardıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu Pendik'te seyir halindeyken yanan araçta hasar oluştu Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü Mersin'de evde çıkan yangın söndürüldü Karabük'te müstakil ev yangında hasar gördü Karabük'te müstakil ev yangında hasar gördü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Gümüş, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA KLOZETE DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
16:55 Otobüsün kapısına kıyafeti sıkışan kadın feci şekilde canından oldu
16:53 Hızla gelen otomobilin çarptığı üniversiteli genç kızların havada savrulduğu anlar kameraya yansıdı
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 18:06:46. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA KLOZETE DÜŞEN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement