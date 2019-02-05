İstanbul-Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi
1 saat önce
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHAAvcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - istanbul DHA Avcılar
'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı. Şüpheliler kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Soyguncuların bıraktığı paketin incelenmesi için olay yerine uzman ekipler de çağrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi: Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi
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