İstanbul-Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi
15 dakika önce
İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Güvenlik kamerası)(Tür: İstanbul)
İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Güvenlik kamerası)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:33 Kaynak: DHA
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