Son Dakika Haberleri: İstanbul-Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi

İstanbul-Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi

15 dakika önce

İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Güvenlik kamerası)(Tür: İstanbul)

İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Güvenlik kamerası)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:33 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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