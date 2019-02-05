İstanbul-Avcılar'da Kuyumcu Soygunu Girişimi Soyguncuların Bıraktığı Paket Polisi Alarma Geçirdi
1 saat önce
İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Aktüel 2)(Tür: İstanbul)
İstanbul-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (Aktüel
2)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:55 Kaynak: DHA
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