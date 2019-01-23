İstanbul- Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi
1 saat önce
İstanbul- (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ(Tür: İstanbul)
İstanbul- (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:54 Kaynak: DHA
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