Son Dakika Haberleri: İstanbul- Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi

İstanbul- Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi

1 saat önce

İstanbul- (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ(Tür: İstanbul)

İstanbul- Avcılar'da Meşrubat Yüklü Kamyon Devrildi, System.String[]
İstanbul- (ek görüntüler) AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:54 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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