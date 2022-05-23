İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI

23.05.2022 10:55

İSTANBUL'un en yoğun metrobüs duraklarından Avcılar 'Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'ndaki asansör arıza nedeniyle 1 aylık bakıma alındı.

İSTANBUL'un en yoğun metrobüs duraklarından Avcılar 'Merkez-Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'ndaki asansör arıza nedeniyle 1 aylık bakıma alındı. Yürüyen merdivenlerde bozulunca engelli ve yaşlılar zor anlar yaşadı.

Merkez Mahallesi'ndeki 'Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın güney kesimindeki asansör, yaşanan arızalar nedeniyle belediye ekipleri tarafından bakıma alındı. Yaklaşık 1 ay devre dışı bırakılacağı belirtilen asansörde bakım çalışmaları sürerken, bir de yürüyen merdivenlerin arızalı olması üst geçidi kullanarak durağa ulaşmaya çalışan yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileleri zor durumda bıraktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT Genel Müdürlüğü imzası ile asılan duyuruda, 19 Mayıs'ta başlatılan çalışmaların 1 ay süreceği belirtilirken, 'Avcılar metrobüs istasyonu bağlantı üst geçidinin güney lokasyonunda bulunan asansörü yeniliyoruz. Yenileme işlemini 20 Haziran Pazartesi günü tamamlamayı planlıyoruz. Çalışma süresince üst geçidin güney tarafındaki giriş engelli yolcularımızın kullanımına uygun olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bebek arabaları ile durağa gelen kadınlar, diğer yolculardan yardım istemek zorunda kalırken, engelli, yaşlı ve bavullu yolcuların merdivenleri güçlükle inip çıktığı görüldü. Yolcular, soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI
İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İSTANBUL-AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDAKİ ASANSÖR BAKIMA ALINDI; YOLCULAR ZOR DURUMDA KALDI - Son Dakika
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