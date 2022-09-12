İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI

12.09.2022 09:49
İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI

AVCILAR'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye tabanca ile ateş açtı.

AVCILAR'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye tabanca ile ateş açtı. Açılan ateşte iş yeri ve önünde park halindeki ikinci el iki otomobil isabet alırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 02.45 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Oto galerinin önüne motosikletle gelen kimlikleri belirlenemeyen iki kişi yanlarındaki tabanca ile peş peşe ateş açtı. Açılan ateşle park halindeki iki otomobilin yanı sıra işyerinin camlarına da 4 mermi isabet etti. Saldırganlar hızla uzaklaşırken Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 isabet alan otomobillerle, iş yerinde inceleme yaptı.  Caddede iki ayrı silaha ait mermi ve mermi çekirdekleri buldu. Polis, şüphelilerin yakalamak için çalışma başlattı.

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İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI Avcılar'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye kurşun yağdırdı Avcılar'da motosikletteki iki şüpheli oto galeriye kurşun yağdırdı
Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR'DA MOTOSİKLETTEKİ İKİ ŞÜPHELİ OTO GALERİYE KURŞUN YAĞDIRDI - Son Dakika

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